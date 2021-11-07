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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Fırtına kartal’ı da yuttu

Fırtına kartal’ı da yuttu

Nefeslerin kesildiği maçta Abdülkadir Ömür, Hamsik’in nefis asistinde bordo-mavilileri öne geçirdi. Trondsen’in hatalı geri pasında Cyle Larin fırsatçılığını konuşturarak skoru dengeledi

Herkes beraberlik beklerken, son sözü 90+6'da Cornelius söyledi. Uğurcan Çakır maç bitiminde kırmızı kart gördü

3 KAHRAMAN BİRLİKTE KONUŞTU
-CORNELIUS: En önemli maçlarımızdan birini oynadık.
En tepe için mücadele ediyoruz.
Attığım golü eşime ve bebeğime armağan ediyorum.
Bana evde güzel bir ortam sunuyorlar ve işime odaklanmamı sağlıyorlar.
-NWAKAEME: Cornelius, topu bana verdi. Çalım attım ve tekrar onu gördüm. Pası alınca verir miyim tekrar düşünmedim ama anlık karar bir anda Cornelius bomboş kaldı ve golü attı.
-ABDÜLKADIR ÖMÜR: Kazanma alışkanlığımız var.
Maça böyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hava var, bu da başarıyı getiriyor. Nwakaeme ile abi-kardeş gibiyiz. Takımda yerli yabancı fark etmeksizin aile ortamı var.

CORNELİUS'LA İLK GALİBİYET
Andreas Cornelius, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la 11 lig maçına çıkarken 4. golünü kaydetti. Danimarkalı forvetin ağları sarstığı diğer karşılaşmalarda Galatasaray ve Konyaspor'la 2-2, Alanya ile de 1-1 berabere kalan bordo-mavililer ilk kez kazandı. Taraftarlar, yıldız futbolcu için "Kuzeyin kralıydı, şimdi de Boğaz'ın kralı oldu" yorumunu yaptı.

YENILMEZ ARMADA
Trabzonspor, namağlup deplasman serisini 24 maça çıkardı. Aynı zamanda oynadığı son 24 karşılaşmada hiç yenilmedi
SON deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 377 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 24 deplasman maçında 14 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi. Ayrıca ligde 242 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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Fırtına kartal’ı da yuttu
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