Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor? İşte 2021 İstanbul Maratonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödülü!
Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:40

İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor? İşte 2021 İstanbul Maratonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödülü!

İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor? İşte 2021 İstanbul Maratonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödülü!

43. İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirilirken birincilik ödülü de merak konusu haline geldi. Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Öte yandan binlerce kişi “İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?” sorularını da gündeme taşıdı. Maratonda birinci haricinde ikinci ve üçüncülere de para ödülü verilecek. Peki, İstanbul Maratonu ödülü ne kadar? İşte tüm detaylar...

Yurt dışından ve içinden atletlerin de katılım sağladığı 43. İstanbul Maratonu para ödülü merak ediliyor. Kadınlarda Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno gibi isimler de yer alacak. Öte yandan "İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?" soruları bugün merak konusu haline geldi. İşte İstanbul Maratonu ödülü ve detaylar...

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? 43. İstanbul yarı maratonu kaç km? Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

ÖDÜLLER
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

PARKURLAR
Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

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İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor? İşte 2021 İstanbul Maratonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödülü!
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