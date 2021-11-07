İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor? İşte 2021 İstanbul Maratonu birincilik, ikincilik ve üçüncülük para ödülü!

Yurt dışından ve içinden atletlerin de katılım sağladığı 43. İstanbul Maratonu para ödülü merak ediliyor. Kadınlarda Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno gibi isimler de yer alacak. Öte yandan "İstanbul Maratonu ödülü ne kadar, kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?" soruları bugün merak konusu haline geldi. İşte İstanbul Maratonu ödülü ve detaylar...