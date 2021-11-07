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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:07 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:08

İYİ Partili Lütfü Türkkan ne dedi? Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İYİ Partili Lütfü Türkkan ne dedi? Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullandı. Bu skandal olay kameralara kaydedilirken Lütfü Türkkan ne dedi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkkan'ın şehit yakınına karşı küfür ettiği o anlar anbean kaydedildi. Lütfü Türkkan'ın skandal küfür olayı karşısında tepkiler dinmezken İYİ Partili ismin Grup Başkanvekilliğinden alındığı bilgisine ulaşıldı. İşte, Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları ve skandal küfür olayının perde arkası

Lütfü Türkkan'ın küfür olayının sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından tepkilerin de ardı arkası kesilmiyor. Lütfü Türkkan'ın istifası beklenirken İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden alındığı bilgisine ulaşıldı. Bilindiği gibi, partisinin Bingöl ziyareti kapsamında orada bulunan Lütfü Türkkan, bir şehit ağabeyinin tepkisiyle karşılaşınca ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Lütfü Türkkan ne dedi sorusunun yanıtı merak konusu olurken İYİ Partili ismin şehit ağabeyine karşı küfürler savurduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Lütfü Türkkan'ın küfür skandalının perde arkası ve yaşanan gelişmeler

ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ! LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ?

Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜŞMANLIĞI İLK DEĞİL

Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan "Bu adamın burada ne işi var?" diye sormuştu.

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LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Son olarak, Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.

1986 yılında bir cam firmasında ticari yaşamına başladı. 1992-1997 seneleri arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997 senesinde Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.

TÜRKKAN: GÖREVDEN ALINMADIM İSTİFA ETTİM!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Merak Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Lütfü Türkkan ne dedi? Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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