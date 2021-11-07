İYİ Partili Lütfü Türkkan ne dedi? Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın partiden ihracı ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım henüz atılmadı. Türkkan İYİ Parti Milletvekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek.

ŞEHİT AİLELERİNE DÜŞMANLIĞI İLK DEĞİL

Daha önce de şehit kaymakamın babasının sakallı ve sarıklı olduğu için meclise girmesine tepki gösteren Türkkan "Bu adamın burada ne işi var?" diye sormuştu.

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