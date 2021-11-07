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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Karşımızda organize bir ekip bulunuyor

Karşımızda organize bir ekip bulunuyor
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerin önlerini kesmeye çalıştığını ifade etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini söyleyen Kocadağ, "Beşiktaş bunları atlatacaktır. Şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin. Hakemlerin artık vücut dillerinden ne yapmak istediklerini ve Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var" diye konuştu.

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Karşımızda organize bir ekip bulunuyor
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