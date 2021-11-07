Karşımızda organize bir ekip bulunuyor

BeşiktaşAsbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerin önlerini kesmeye çalıştığını ifade etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini söyleyen Kocadağ, "Beşiktaş bunları atlatacaktır. Şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Taraftarımız bize inanmayadevam etsin. Hakemlerin artıkvücut dillerinden ne yapmak istediklerinive Beşiktaş'ın önünü kesmeyeçalıştıklarını anlıyoruz. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısındaorganize bir ekip var" diye konuştu.