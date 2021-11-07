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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Katar’ın Mesut aşkı

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Katar’ın Mesut aşkı

Kanarya’nın dünyaca ünlü 10 numarasına Katar ekipleri yeniden kanca attı. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil, Pereira ile arasındaki soğukluk sürerse ayrılık çanlarını çalacak

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha F.Bahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.

MESUT ÖZİL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ
F.BAHÇE'NİN ünlü yıldızı Mesut, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti yaptık" mesajı ile bunu paylaşmıştı. Görüşmede başkan Erdoğan'ın "Sakatlığın ne durumda? Hazır mısın" diye sorarken, Mesut Özil'in ise "Düzeldim Sayın Cumhurbaşkanım. İdmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

IRKÇILARIN HEDEFİ OLDU
BU arada hatırlanacağı gibi Mesut Özil, Arsenal'de forma giyerken 2018'de başkan Erdoğan'ın Londra ziyaretinde, Premier Lig'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Erdoğan'ın huzuruna çıkmıştı. Paylaşılan fotoğrafa Alman kamuoyundan büyük tepki gelirken, o dönemki federasyon yetkililerinin ırkçı açıklamaları sonrasında yıldız oyuncu Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı.

6 KASIM VURGUSU!
YÜKSEK Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 6 Kasım 2002'de sarı-lacivertlilerin 6-0 kazandığı Galatasaray derbisinin 19. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Bilecik, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var. Bugün 6 Kasım. Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Katar’ın Mesut aşkı
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