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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Koç’tan şok tepki

Koç’tan şok tepki

Başkan Koç, “Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim” diyerek ayrıldı. Salonda herkes şaşkına döndü

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na başkan Ali Koç damga vurdu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda zaman zaman üyeler arasında gerginlikler çıkarken, başkan Koç'a destek veren üyeler de vardı. Toplantının başından sonuna kadar salonda olan ve eleştirilerin hepsini not eden Koç'un yanıtları beklenirken, salonda da tansiyon son bölümde yükseldi. Karşılıklı atışmaların ardından üyelerin bir bölümü de salondan ayrıldı. Bu şartlarda gerilim artarken başkan Koç kürsüye geldi. Herkes başkanın tavrını ve yanıtlarını merak ederken Ali Koç beklenmeyeni yaptı. Koç, şu sözler sonrasında hızlı adımlarla kürsüden uzaklaştı: "Yönetim kurulumuzun %80'i burada. Profesyonel kadroların hepsi aramızda. 5 saattir buradayız, zaten salonun yarısı da ayrılmış vaziyette. Üç saattir de ilgiyle konuşmacıları dinliyorum. Ahmet Şurdum Bey ve Zafer Uzunoğlu gibi insanlara söyleyecek çok lafım var. Ama bugün az konuşacaktım, soruları da cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Eleştirileriniz, önerileriniz bizim için çok kıymetli. Sağ olun, var olun."

ALİ KOÇ: BİLGİLERİN YARISINDAN ÇOĞU YANLIŞ
ÜYELERDEN Zafer Uzunoğlu ile başkan Ali Koç arasında tansiyon yükseldi. Uzunoğlu, "Basket ve kombinelerimiz verilmedi. Ne zaman alacağız? 1907 kombine ile girdiğine göre –ne ayrıcalıkları var bilmiyorum- biz de bekliyoruz" eleştirisini yöneltti. Koç ise "Zafer Bey verdiğiniz bilgilerin yarısından çoğu yanlış. Basketbol kombineleri çıktı bile. O kadar çok eksik var ki kesmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK: DOĞRUYSA SİZE YANLIŞSA BANA YUH!
KULÜP üyesi Atilla Öztürk ile Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük arasında gerginlik yaşandı. Küçük, "Böyle gelip burada haksız yere beni suçlamaya artık benim tahammülüm yok" derken bu kez üyelerden Ali Ergün Vatan ile Küçük arasında şu diyalog gerçekleşti:
KÜÇÜK: "Ali Şen başta olmak üzere, o günkü komisyonda görev alan insanları 'para toplayıp cebe indirmekle' suçladınız."
VATAN: "Yuh!"
KÜÇÜK: "Doğruysa size yuh, yanlışsa bana!"

'NEYDİ BU ŞİMDİ!'
Başkan Koç'un kürsüden ayrılmasının ardından kısa süreli bir şok yaşanırken, bir üyenin "Neydi bu şimdi?" diye bağırdığı duyuldu.

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Koç’tan şok tepki
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