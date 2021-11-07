Konyaspor adım adım zirveye! Serdar Gürler ve Cikaleshi Göztepe’yi yıktı...

SERDAR GÜRLER VE CİKALESHİ MAÇA DAMGA VURDU!
Bir dönem Göztepe forması giyen Serdar Gürler, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda birer asist yaparak takımına katkı verdi. Uzun senelerdir Süper Lig'de forma giyen Cİkaleshi de attığı iki golle yıldızlaştı.
Cikaleshi, bugün attığı iki golle gol sayısını dörde çıkardı. Kaptan Abdülkerim'in yokluğunda Konyaspor tandeminde Adil ve Ahmet Çalık oynadı.
KONYASPOR SADECE BİR KEZ YENİLDİ!
Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray karşılaşmasında ilk mağlubiyetini alan Konyaspor, İlhan Palut ile birlikte çıkışına devam ediyor.
YALÇIN KAYAN KIRMIZI KART GÖRDÜ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Göztepe'nin genç oyuncusu Yalçın Kayan, 45. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Endri Çekici, orta alanda Yalçın'dan sıyrıldı. Genç oyuncunun sert faulu sonrası hakem Yasin Kol tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı.
Yalçın Kayan, oyundan atıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.