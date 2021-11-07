Konyaspor adım adım zirveye! Serdar Gürler ve Cikaleshi Göztepe’yi yıktı...

SERDAR GÜRLER VE CİKALESHİ MAÇA DAMGA VURDU!

Bir dönem Göztepe forması giyen Serdar Gürler, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda birer asist yaparak takımına katkı verdi. Uzun senelerdir Süper Lig'de forma giyen Cİkaleshi de attığı iki golle yıldızlaştı.