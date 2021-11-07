Maç sonu Trabzonspor taraftarı uyumadı! Usta yazar yorumladı ’Bu sene o sene...’

Beşiktaş'taki sıkıntı Teixeira ve Pjanic'in fiziki yetersizlikleri. Ve de bu maç için santrforda Güven'in etkisizliği. Trabzonspor'un kazanmasındaki en önemli faktör Vitor Hugo yönetimindeki çok iyi yerleşimli alan savunmasıydı. Avcı'ya en büyük eleştirim Bakasetas için olacak.