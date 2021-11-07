Dördüncü zafer haftası

İlk yarıyı Tolga’nın golü ile önde tamamlayan İstanbul ekibi, ikinci devrede Visca ve Okaka’nın sayılarıyla farka gitti. Yeni Malatyaspor’un tek golünü uzatmada Kubilay attı
Medipol Başakşehir durdurulamıyor. EmreBelözoğlu'nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen turuncu-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini Malatya deplasmanında 3-1'lik sonuçla aldı. Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarının 39. dakikasında Chadli'nin asistinde Tolga ile öne geçen Başakşehir ikinci yarı farka gitti. Visca 59'da Berkay'ınasistini gole çevirirken, ikidakika sonra da Okaka'yaasisti yapan isim oldu. Ev sahibi takımın tek golü 90+2'de Kubilay'dan geldi: 1-3. Süper Lig'degeride kalan 12 haftadaiki takımın da(Başakşehir 6G-6M /Yeni Malatyaspor4G-8M), beraberliğibulunmuyor.