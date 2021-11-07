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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Dördüncü zafer haftası

Dördüncü zafer haftası

İlk yarıyı Tolga’nın golü ile önde tamamlayan İstanbul ekibi, ikinci devrede Visca ve Okaka’nın sayılarıyla farka gitti. Yeni Malatyaspor’un tek golünü uzatmada Kubilay attı

Medipol Başakşehir durdurulamıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen turuncu-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini Malatya deplasmanında 3-1'lik sonuçla aldı. Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarının 39. dakikasında Chadli'nin asistinde Tolga ile öne geçen Başakşehir ikinci yarı farka gitti. Visca 59'da Berkay'ın asistini gole çevirirken, iki dakika sonra da Okaka'ya asisti yapan isim oldu. Ev sahibi takımın tek golü 90+2'de Kubilay'dan geldi: 1-3. Süper Lig'de geride kalan 12 haftada iki takımın da (Başakşehir 6G-6M / Yeni Malatyaspor 4G-8M), beraberliği bulunmuyor.

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Dördüncü zafer haftası
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