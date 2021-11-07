TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında potaya giren Pelin, Emre, Burcu ve Dilara, Mert, Hasan, kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenen isim olmamak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Kritik eleme gecesine ilişkin detayları ve "Masterchef'te kim elendi?" öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şu şekilde;
7 Kasım 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında yer alan Pelin, Emre, Burcu ve Dilara, Mert, Hasan arasında kritik eleme adayı oyunu mücadelesi yaşandı. Jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirilecek olan ürünlerden en başarısız olarak seçilen tabağın sahibi MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.
Kritik eleme gecesinde potada yer alan yarışmacılar elenmekten kurtulmak için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen çilek ana ürünüyle ilk tur mücadelesinde potadan çıkmak için yarıştı ve bu safhada başarısız olanlar Danilo şef tarafından hazırlanan imza tabağına en yakın ürünü hazırlamak için hünerlerini gösterdi.
MasterChef 2021 son bölümde kritik eleme gecesinde kozlarını paylaşan Pelin, Emre, Burcu ve Dilara, Mert, Hasan potadan çıkmak için çilek ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlamak için tezgah başına geçerek tüm hünerlerini ortaya koydu.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şefler hazırlanan ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi. Tadım safhası sonrasında potadan çıkmayı başarabilen 6 yarışmacı arasından yalnızca Dilara ve Hasan oldu.
7 Kasım günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yaratıcılık yemeği safhasında başarılı bulunmayarak 2. Eleme oyununa bırakılan Pelin, Emre, Burcu, Mert, jüri üyesi Danilo Şef tarafından hazırlanan imza yemeğini hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçti. Bu haftanın MasterChef'e veda eden ismi jüri şeflerin değerlendirmesi sonrasında belli olacak ve tüm bilgiler burada yer alacak.