TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında potaya giren Pelin, Emre, Burcu ve Dilara, Mert, Hasan, kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenen isim olmamak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Kritik eleme gecesine ilişkin detayları ve "Masterchef'te kim elendi?" öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şu şekilde;