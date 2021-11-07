Mehmet Özgür kimdir? Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk’ü Mehmet Özgür kaç yaşında ve nereli?

Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına kaldığı yerden merhaba diyecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu, bu dizinin devamı niteliğini taşıyor. İşte dizinin sevilen oyuncuların Mehmet Özgür hakkında merak edilenler..
MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970 yılında Antalya Korkuteli'nde dünyaya gelmiştir. Liseyi Korkuteli'nde okuyan Mehmet Özgür, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2004 yılında Tarçın Konuştu adlı televizyon dizisinde oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti. 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı ilk sinema filminde başrol oynadı.
Mehmet Özgür, 2013 yılında Tepenin Ardı filmiyle 45. SİYAD Türk Sinema Ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.
2014 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu (ATB) Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Özgür'ün eşi ve iki kız kardeşi de oyuncudur. Mehmet Özgür'ün bir oğlu bulunmaktadır.
Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek.
Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu.