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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:13

Mehmet Özgür kimdir? Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Özgür kimdir? Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk’ü Mehmet Özgür kaç yaşında ve nereli?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 8 Kasım’da sevenleriyle buluşuyor. İlk sezonuyla sevilen dizinin 2. sezonu merakla bekleniyordu.  Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin yeni sezonundaki hikayesinin yanı sıra oyuncuları da araştırılıyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olan Mehmet Özgür kimdir? Mehmet Özgür kaç yaşında ve nereli?

Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına kaldığı yerden merhaba diyecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu, bu dizinin devamı niteliğini taşıyor. İşte dizinin sevilen oyuncuların Mehmet Özgür hakkında merak edilenler..

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970 yılında Antalya Korkuteli'nde dünyaya gelmiştir. Liseyi Korkuteli'nde okuyan Mehmet Özgür, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 yılında Tarçın Konuştu adlı televizyon dizisinde oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti. 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı ilk sinema filminde başrol oynadı.

Mehmet Özgür, 2013 yılında Tepenin Ardı filmiyle 45. SİYAD Türk Sinema Ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

2014 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu (ATB) Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Özgür'ün eşi ve iki kız kardeşi de oyuncudur. Mehmet Özgür'ün bir oğlu bulunmaktadır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Barış Arduç - Sultan Alparslan
  • Fahriye Evcen - Akça Hatun
  • Mehmet Özgür - Nizâmülmülk
  • Mim Kemal Öke - Akbilge
  • Erdinç Gülener - Çağrı Bey
  • Batın Uçan - Kavurd Bey
  • Barış Bağcı - Tuğrul Bey
  • Korel Cezayirli - Süleyman
  • Esila Umut - Cevher Hatun
  • Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud
  • Zeynep Özder - Begim Şehver
  • Gizem Karaca - Evdokya
  • Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen
  • Ferit Kaya - Emir Bozan
  • Uygar Özçelik - İbrahim Yınal
  • Ayşegül Ünsal - Akınay
  • Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
  • Sinan Tuzcu - Dukas
  • Toprak Sergen - Kekavmenos
  • Rabia Soytürk - Karaca Hatun
  • Fırat Topkorur - Alpagut
  • Burak Şafak - Avar Alp
  • Onur Ayçelik - Artuk Alp
  • Kutay Sungar - Atsız Alp
  • Emre Bulut - Afşin Alp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek.

Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu.

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Mehmet Özgür kimdir? Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür kaç yaşında ve nereli?
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