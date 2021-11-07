Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları belirleyici bir rol oynuyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek memur - emekli Ocak maaş zamları…
YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.
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