Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları belirleyici bir rol oynuyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek memur - emekli Ocak maaş zamları…