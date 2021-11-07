Milan - Inter maçında Hakan Çalhanoğlu eski takımını affetmedi! Golden sonra o detay...

Bu sezon Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yapmış ve Serie A'da 2021-2022 sezonunun ilk maçında 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
Inter'e transferiyle Milan taraftarını oldukça üzen Hakan Çalhanoğlu, sezonun geri kalan kısmında uzun bir sessizliğe büründü.
Geri kalan haftalarda skor katkısı yapmakta güçlük çeken milli futbolcumuz, bazı karşılaşmalarda da yedeğe çekilmişti.
Milano derbisinde ise sahaya ilk 11'de çıkan Hakan, maçın ilk dakikalarında rakip defansa yaptığı baskıyla birlikte takımına penaltı kazandırmayı başardı.
GOLDEN SONRA SEVİNMEKTEN ÇEKİNMEDİ
Penaltı atışında da topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, eski takımını affetmedi ve golden sonra sevinmekten çekinmedi.
Eski takımı karşısında attığı golden sonra sevinmemesi beklenen milli orta saha, gol sevinciyle Milan taraftarlarının tepkisini çekti.
Milan-Inter derbisi karşılıklı gollerin ardından 1-1 eşitlikle devame diyor. Canlı anlatım için tıklayınız...