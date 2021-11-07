Emekli maaş zammı bu yıl kaç para olacak? Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak en düşük zammın 1736 lira olacağı bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;
Emekliler gözünü 2022 yılına çevirdi. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zamla ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.
YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.
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