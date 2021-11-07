Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:41 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:42

Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan oranlar doğrultusunda en düşük emekli maaşı 1736 TL olarak belirlendi. Öte yandan Merkez’in 6 aylık enflasyon tahminine göre, emeklilerin bu yılki zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar;

Emekli maaş zammı bu yıl kaç para olacak? Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak en düşük zammın 1736 lira olacağı bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;

2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler gözünü 2022 yılına çevirdi. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zamla ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?
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