Son dakika: Erman Toroğlu Fatih Terim’i topa tuttu! Karagümrük-Galatasaray maçının ardından sert sözler...

Son dakika haberi... Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12: hafta karşılaşmalarının oynandığı haftada Galatasaray, bu sezon ligin zorlu ekiplerinden birisi olan Karagümrük'e konuk oldu. Genç teknik adam Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük, Galatasaray karşısında 3 puan almaya çok yaklaşmıştı.
Karşılaşma boyunca rakibine karşı üstünlük sağlayamayan Galatasaray, tehlikeli gol pozisyonlarına girmekte de güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansından uzak bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fatih Karagümrük, 67'de oyuna girdikten sonra 69'da golünü atan Bertolacci ile galibiyete çok yaklaşmıştı. Ancak yenilen golden sonra yapılan oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar bulan Galatasaray, 88'de Mostafa Mohamed ile beraberliği yakaladı.
Takımına beraberliği getiren Mostafa Mohamed, golden hemen sonra Pesic'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmaya yardım ederek rakibinin etkili bir şut çekmesini de engelledi.
Bu sonuçla ligde puanını 21'e yükselten Galatasaray, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının kapanmasını engelleyemedi.
Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim için canlı yayında sert ifadeler kullandı.
"FATİH HOCA BAZEN DALIYOR"
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları...
Lokomotiv Moskova maçında Fatih Terim oyuncu değiştirmiyor. Maç gidiyor artık. Maç gidiyor Terim seyrediyor.
Fatih Terim'in yanında "bir dakika hocam, bu işi böyle yapalım" diyecek adam yok.
Yanına bezle koltuğu silip, hocam otur diyecek adam arıyor. Fatih hoca bazen dalıyor, seyrediyor. Babel hiç yok, Galatasaray 10 kişi.
Nasıl tahammül ediyorsun arkadaş! Orta atıyorlar, Muhammed ile Diagne yoksa ne ortası atıyorsun abi!
Açılan bütün ortalar defans tarafından karşılanıyor. Milli takım hocaları olsa milli takıma alırlar rakip defans oyuncularını.
Galatasaray beraberlik golünü kendisi atmadı. Karagümrük hem karşı kaleye, hem de kendine kalesine attı.