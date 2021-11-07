Son dakika: Erman Toroğlu Fatih Terim’i topa tuttu! Karagümrük-Galatasaray maçının ardından sert sözler...

Son dakika haberi... Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12: hafta karşılaşmalarının oynandığı haftada Galatasaray, bu sezon ligin zorlu ekiplerinden birisi olan Karagümrük'e konuk oldu. Genç teknik adam Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük, Galatasaray karşısında 3 puan almaya çok yaklaşmıştı.