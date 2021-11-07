Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de bir kez daha "Yönetim istifa" sesleri! Kayserispor'un 2. golü sonrası...
Giriş Tarihi: 7.11.2021 21:05 Son Güncelleme: 7.11.2021 21:06

Son dakika: Fenerbahçe'de bir kez daha "Yönetim istifa" sesleri! Kayserispor'un 2. golü sonrası...

Son dakika: Fenerbahçe’de bir kez daha Yönetim istifa sesleri! Kayserispor’un 2. golü sonrası...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de Kaysersipor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlikle birlikte Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertlilerde taraftarın tepkisi giderek artıyor. Kayserispor karşısında birçok gol pozisyonuna giren sarı-lacivertlilerde taraftarlar, bir kez daha "yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 12. haftanın son karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, Kolovetsios ve Gavranovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise ilk yarıda İrfan Can Kahveci, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan Vitor Pereira'nın öğrencilerinin Kayserispor karşısında 4 şutu, direkten döndü. Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de direklere en çok takılan takım oldu.

Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85. dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruşla Miha Zajc kaydetti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol ise son saniyelerde Mesut Özil'in penaltısıyla geldi.

GOLDEN SONRA "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Kayserispor kalesine yüklendiği sıralarda konuk ekip, Gavranovic ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Gavranovic'in golü sonrasında Kadıköy'de karşılaşmayı takip eden taraftarlar, ilk önce alkış ve ıslıklarla yenilen gole tepki gösterdi.

Daha sonrasında ise tribünlerin büyük bir çoğunluğu, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından da "Yönetim istifa" sesleri yükselmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de bir kez daha "Yönetim istifa" sesleri! Kayserispor'un 2. golü sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA