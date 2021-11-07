Son dakika: Fenerbahçe'de bir kez daha "Yönetim istifa" sesleri! Kayserispor'un 2. golü sonrası...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 12. haftanın son karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, Kolovetsios ve Gavranovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise ilk yarıda İrfan Can Kahveci, bir penaltı atışından yararlanamadı.
Öte yandan Vitor Pereira'nın öğrencilerinin Kayserispor karşısında 4 şutu, direkten döndü. Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de direklere en çok takılan takım oldu.
Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85. dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruşla Miha Zajc kaydetti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol ise son saniyelerde Mesut Özil'in penaltısıyla geldi.
GOLDEN SONRA "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Kayserispor kalesine yüklendiği sıralarda konuk ekip, Gavranovic ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Gavranovic'in golü sonrasında Kadıköy'de karşılaşmayı takip eden taraftarlar, ilk önce alkış ve ıslıklarla yenilen gole tepki gösterdi.
Daha sonrasında ise tribünlerin büyük bir çoğunluğu, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından da "Yönetim istifa" sesleri yükselmişti.