SON DAKİKA! Fenerbahçe puanı 90+9’da kurtardı! Kanarya direkleri geçemedi...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Kayserispor'un golleerini 39'da Dimitrios Kolovetsios ve 61'de Mario Gavranovic kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise ise 85'te Miha Zajc ve 90+9'da penaltıdan Mesut Özil kaydetti.

Fenerbahçe'nin 4 topu direkten dönerken İrfan Can Kahveci 33'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla ligde üst üste 4. maçını da kazanamayan Fenerbahçe 20 puana ulaştı. Kayserispor ise puanını 15 yaptı.