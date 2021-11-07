Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.
Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.
İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.
PENALTILAR VAR'LA GELDİ
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi. Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90+8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.
Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.
Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.
"PEREIRA'YI SAMANDIRA'YA BİLE SOKMAM"
Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe için sert ifadeler kullandı.
Gürcan Bilgiç, Vitor Pereira'ya yönelik konuşurken, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, Vitor Pereira'yı takımın başında tutmayı bırak, Samandıra'ya bile sokmam."
Öte yandan Erman Toroğlu ise şöyle konuştu:
"Bu sonuç Fenerbahçe için iyi olmadı. Keşke 3-0 olsaydı. Yenik bitirmiş olsalardı bir çözüm üretilirdi. Bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil sinek ikili olur, şu anda kukla vazifesi görüyor. Herkes ona bir şeyler yaptırmaya kalkıyor."
TEPKİLER MAÇTAN SONRA DEVAM ETTİ
A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, taraftarın tepkisinin stadyum dışında da devam ettiğini aktardı. Ahmet Selim Kul, "Maçın ardından yaklaşık 200-300 taraftar stadın dışında tepkilerini sürdürüyor. "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz?" sloganları atılıyor. Ali Koç'a da yönelik protestolar sürüyor." diye konuştu.
Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri!