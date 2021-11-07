Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
Giriş Tarihi: 7.11.2021 22:05 Son Güncelleme: 7.11.2021 22:22

Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"

Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! Vitor Pereira’yı Samandıra’ya bile sokmam

Son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yüksek tempoda geçen zorlu karşılaşma, Fenerbahçe'nin son saniyede kazandığı penaltıyla 2-2 sona erdi. Kadıköy'de rakibine karşı 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Kayserispor, avantajını koruyamadı. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, yenilen 2. golden sonra bir kez daha "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından eleştiri okları Ali Koç ve Vitor Pereira'ya döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste 4. maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

PENALTILAR VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi. Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90+8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

"PEREIRA'YI SAMANDIRA'YA BİLE SOKMAM"

Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe için sert ifadeler kullandı.

Gürcan Bilgiç, Vitor Pereira'ya yönelik konuşurken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçe Başkanı olsam, Vitor Pereira'yı takımın başında tutmayı bırak, Samandıra'ya bile sokmam."

Öte yandan Erman Toroğlu ise şöyle konuştu:

"Bu sonuç Fenerbahçe için iyi olmadı. Keşke 3-0 olsaydı. Yenik bitirmiş olsalardı bir çözüm üretilirdi. Bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil sinek ikili olur, şu anda kukla vazifesi görüyor. Herkes ona bir şeyler yaptırmaya kalkıyor."

TEPKİLER MAÇTAN SONRA DEVAM ETTİ

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, taraftarın tepkisinin stadyum dışında da devam ettiğini aktardı. Ahmet Selim Kul, "Maçın ardından yaklaşık 200-300 taraftar stadın dışında tepkilerini sürdürüyor. "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz?" sloganları atılıyor. Ali Koç'a da yönelik protestolar sürüyor." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında çok tartışıldı! Sergen Yalçın'a sert eleştiri 'Çok yanlış işler...'
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Ünal Aysal'a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...
Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı
Trafiğe kapalı olan güzergahlar ve yollar: 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı yollar listesi
15 Temmuz darbe girişiminde stada inmişti: Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA