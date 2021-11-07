Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"

Öte yandan Erman Toroğlu ise şöyle konuştu:

"Bu sonuç Fenerbahçe için iyi olmadı. Keşke 3-0 olsaydı. Yenik bitirmiş olsalardı bir çözüm üretilirdi. Bu teknik direktör Fenerbahçe'de teknik direktör değil sinek ikili olur, şu anda kukla vazifesi görüyor. Herkes ona bir şeyler yaptırmaya kalkıyor."