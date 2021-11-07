Trabzon bereketli toprak

Abdullah Avcı: Harika bir galibiyet aldık. Trabzon çok bereketli toprak. 5 tane yerel oyuncuyla oynadık. Taraftarımız bize daha fazla destek olsun
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şu açıklamaları yaptı: "Burada geçen sene de kazandık ancak maç seyircisizdi. Taraftarlı buradakazanmak zor. Harika bir galibiyet aldık. 3 puan kazandık başka bir şey kazanmadık. Daha çok uzun maraton var dalgalanmalar olacak. Beşiktaş yine yarışın içerisinde olacak. Beşiktaş taraftarının önünde kalarak kazanmak kolay değil. Trabzonspor taraftarını mutlu ettik, bize çok destek olmaya devam etsinler. Trabzon çok bereketli toprak.5 tane yerel oyuncuylaoynadık. Ricam hepsinedaha fazla destek olsunlar. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek." Tecrübeli çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'ün yükselen performansıyla ilgili ise "Bazen oyuncularınkonforlu alandaolması onları sıkar,dibe vurması gerekir.Abdülkadir Ömür debunları yaşadı, umarımgelişerek devameder" yorumunu yaptı.
KULÜPTEN PAYLAŞIM: BOĞAZ'IN AVCI'SI
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, performansıyla elmas gibi parlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de Karadeniz ekibinin başında ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan (51), en fazla galibiyet alan (14) ve en fazla gol averajı yakalayan (18) takımın teknik direktörü oldu. Bu aradaTrabzonspor kulübü, dünküBeşiktaş zaferinin ardından sosyalmedya hesabından 58 yaşındakihocaları için "Boğaz'ınAvcı'sı" paylaşımını yaptı.