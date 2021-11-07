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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Trabzon bereketli toprak

YUNUS EMRE SEL
Trabzon bereketli toprak

Abdullah Avcı: Harika bir galibiyet aldık. Trabzon çok bereketli toprak. 5 tane yerel oyuncuyla oynadık. Taraftarımız bize daha fazla destek olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şu açıklamaları yaptı: "Burada geçen sene de kazandık ancak maç seyircisizdi. Taraftarlı burada kazanmak zor. Harika bir galibiyet aldık. 3 puan kazandık başka bir şey kazanmadık. Daha çok uzun maraton var dalgalanmalar olacak. Beşiktaş yine yarışın içerisinde olacak. Beşiktaş taraftarının önünde kalarak kazanmak kolay değil. Trabzonspor taraftarını mutlu ettik, bize çok destek olmaya devam etsinler. Trabzon çok bereketli toprak. 5 tane yerel oyuncuyla oynadık. Ricam hepsine daha fazla destek olsunlar. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek." Tecrübeli çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'ün yükselen performansıyla ilgili ise "Bazen oyuncuların konforlu alanda olması onları sıkar, dibe vurması gerekir. Abdülkadir Ömür de bunları yaşadı, umarım gelişerek devam eder" yorumunu yaptı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM: BOĞAZ'IN AVCI'SI
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, performansıyla elmas gibi parlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de Karadeniz ekibinin başında ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan (51), en fazla galibiyet alan (14) ve en fazla gol averajı yakalayan (18) takımın teknik direktörü oldu. Bu arada Trabzonspor kulübü, dünkü Beşiktaş zaferinin ardından sosyal medya hesabından 58 yaşındaki hocaları için "Boğaz'ın Avcı'sı" paylaşımını yaptı.

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Trabzon bereketli toprak
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