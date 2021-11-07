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Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 7.11.2021 10:40

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a büyük övgü! 'Şenol Güneş'ten sonra en iyisi...'

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’a büyük övgü! ’Şenol Güneş’ten sonra en iyisi...’

Uğurcan Çakır, dün geceki performansıyla taraftarından alkış aldı. Eski Fenerbahçe ve milli takım kalecisi Volkan Demirel de yayıncı kuruluşta yorum yaparken 'Uğurcan Çakır'ın Güven'in topunu kurtardığı pozisyon bence yılın kurtarışı olur, Uğurcan en az 50 milyon € bedelle transfer olmalı' dedi. İskender Günen ise Uğurcan'a övgüler yağdırdı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş galibiyetinde önemli rol oynadı. Bordo mavili ekipte şampiyon olarak Avrupa'ya transfer olmak isteyen Uğurcan Çakır, dün hem Larin hem de Güven Yalçın'ın pozisyonlarında kalesini gole kapadı. Sabah Gazetesi Yazarı İskender Günen, Uğurcan için 'Şenol Güneş'ten sonra en iyisi' dedi.

'ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA EN İYİSİ'

İSKENDER GÜNEN: 'Abdullah Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar ve Peres gibi iki önemli oyuncusu yok. Bakasetas gibi gol ve asist katkısı yapan önemli bir futbolcusu sakatlandı. Göz ardı etmememiz gereken şey mücadele gücü yüksek, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan, ilk 11'de yer alan ve sonradan oyuna giren oyuncu birlikteliğidir.

Rakibin kendi sahasında ve şampiyonluk yarışında mutlak kazanılması gereken bir maç. İlk yarıda baskı, iki kenardan geliştirilen hücum girişimleri, yakaladıkları gol pozisyonları... Ama bir gerçek var ki hedef şampiyonluksa kaleci çok önemlidir.

Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim. İlk yarı ve ikinci yarıda kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Her ne kadar futbol bir takım oyunu bile olsa aslında bir andan ibarettir. Anı doğru şekilde kullanan takım, diğerine göre daha avantajlı olur.

ÇOK DEĞERLİ ÜÇ PUAN

Dünkü maçın Trabzonspor adına sonuca etki eden bir başka ismi ise Hamsik. İlk yarı Nwakaeme'ye attığı mükemmel top ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gol pası fevkaladeydi.

İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği gol Trondsen'in yaptığı büyük bir hata sonucu geldi. Maçın uzatma dakikalarında ise mükemmel bir karşı atak ve Cornelius ile gelen gol ve alınan 3 puan çok değerliydi.

24 maçtan beri mağlubiyet yüzü görmeyen bir takım, bugün gelinen noktada bu takımı yaratanlara ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olanlara saygı duymak gerektiği düşüncesindeyim.'

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a büyük övgü! 'Şenol Güneş'ten sonra en iyisi...'
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