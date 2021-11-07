Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’a büyük övgü! ’Şenol Güneş’ten sonra en iyisi...’

Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim. İlk yarı ve ikinci yarıda kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Her ne kadar futbol bir takım oyunu bile olsa aslında bir andan ibarettir. Anı doğru şekilde kullanan takım, diğerine göre daha avantajlı olur.