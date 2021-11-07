Farklı tarihlerde alınan ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusunda bulunan adaylar VGM burs sonuçlarına yönelik araştırmalar yapıyorlar. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarına yönelik resmi sitesinden açıklama yaptı. Bu bağlamda, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik son dakika gelişmeleri...
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 202
VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.