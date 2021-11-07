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Giriş Tarihi: 7.11.2021 21:54 Son Güncelleme: 7.11.2021 22:00

Vitor Pereira'dan Kayserispor maçı yorumu! "Bizim problemlerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı"

Vitor Pereira’dan Kayserispor maçı yorumu! Bizim problemlerimiz Galatasaray ve Beşiktaş’la aynı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında 90+9'da Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı." dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında 90+9'da Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle;

"Ben bahane üretmek istemiyorum, bunların arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı."

"Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor."

"Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var."

"Son maçımızın üstünden 3 gün geçti, tabii ki kolay değil. Biz en iyi şekilde, elimizden geleni yapacağız. Ligde hala çok maç var."

"Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı."

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Vitor Pereira'dan Kayserispor maçı yorumu! "Bizim problemlerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı"
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