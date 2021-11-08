Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada
Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:34

10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada

10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada

Bizlere bir Cumhuriyet armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 10 Kasım mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. 83 sene önce aramızdan bedenen ayrılan ulu önderimiz her sene olduğu gibi bu yıl da özlem ve minnetle anılıyor. Öte yandan binlerce kişi gerek whatsapp, gerekse diğer sosyal mecralardan paylaşmak üzere En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözlerini gündeme taşıdı. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar...

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83.yıl dönümü dolasıyla 10 Kasım mesajları ve sözleri an itibariyle gündeme gelmeye başladı. Türk ulusunun saygı ve minnetle andığı Atatürk'ü Anma Günü mesajı sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde Cumhuriyet'i miras bırakan Büyük Önder'e duyulan hasreti ifade eden birbirinden anlamlı 10 Kasım mesajları içerik ve görsellerini bir araya derledik. İşte En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

10 KASIM MESAJLARI

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

10 Kasım mesajları ve sözleri 2019! En güzel ve resimli 10 Kasım 2019 mesajları ve Atatürk sözleri burada!

"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."

"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."

"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? 7 Kasım 2021 MasterChef elenen isim belli oldu! Kimse bu ismi beklemiyordu!
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Fenerbahçe maçının uzatmasında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum! 'O bir kukla...'
Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı ne? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı, geri dönecek mi?
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
MasterChef kim elendi ve hangi isim yarışmaya veda etti? 7 Kasım 2021 Dün akşam MasterChef elenen isim şoke etti!
SON DAKİKA! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: Arabasının önü kesildi! Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları
Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti
İşte 15 soruda kıdem tazminatı ve hesabı: 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en anlamlı sözler burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA