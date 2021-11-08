Altın dokunuş

Beşiktaş karşısında son dakika golüyle galibiyete ulaşan lider Trabzonspor, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırdı hem de milli araya moralli girdi. 4 haftadırliderlik koltuğunda oturanbordo-mavili ekibin bubaşarısında teknik direktörAbdullah Avcı'nınkulübeden oyunadahil ettiği isimlerinperformansı önemlietkenlerden birisi oldu. İşte detaylar: Avcı'nın kulübeden görev verdiği futbolcular, 3 kez (3 gol) skoru değiştirirken direkt 9 puanın kazanılmasında başrolü üstlendi.
44 MAÇTA SADECE 3 MAĞLUBİYET GÖRDÜ Cornelius, F.Bahçe maçında oyuna sonradan girip takıma penaltı kazandırdı. Yusuf Sarı yine aynı müsabakada skoru belirleyen isim oldu. Geçen hafta Çaykur Rize karşılaşması Nwakaeme'nin golüyle kazanılırken, önceki akşam da 90+6'da büyük bir soğukkanlılık örneği gösteren Cornelius galibiyeti Trabzonspor hanesine yazdırdı. Öte yandanKaradeniz ekibinde 44 lig maçınaçıkıp 27 galibiyet, 14 beraberlik,3 mağlubiyet alan Abdullah Avcı,2.16 puan ortalamasına imza attı.
'KASIRGA VODAFONE PARK'I YIKTI' TRABZON yerel medyası, Beşiktaş'ı İstanbul'da deviren bordo-mavililere övgüler yağdırdı.. İşte maçın yansımaları; Karadeniz'de Son Nokta: (Sayfada 3 farklı otomobil fotoğrafı yer aldı) Trabzon gaza bastı, rakipleri toza dumana kattı. Sizinle bizim aramızda kocaman fark var. Karadeniz'den Günebakış: Şampiyonluğa koşuyoruz. Taka: Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti. Kuzey Ekspres: Son kurban Beşiktaş…