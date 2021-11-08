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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:38 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:38

Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde flaş yükseliş! 8 Kasım Pazartesi Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde flaş yükseliş! 8 Kasım Pazartesi Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. 8 Kasım Pazartesi günü için sarı metal alış ve satış rakamlarında yükseliş başladı. Hareketli bir grafiğe sahip olmasından ötürü canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik 509 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 901 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları takibi.

Altın fiyatlarında 8 Kasım Pazartesi günü hareketlilik başladı. Hem iyi bir yatırım aracı hem de hediyelik eşya olarak kullanılan sarı metal alış satış dengesi sabah saatleri itibarıyla önem kazanıyor. Bugün gram altın 567 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 610 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda, 8 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 509,86

SATIŞ: 529,58

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.707,00

SATIŞ: 3.772,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.741,00

SATIŞ: 3.798,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.610,65

SATIŞ: 3.681,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.803,00

SATIŞ: 1.866,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 901,00

SATIŞ: 927,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 567,17

SATIŞ: 567,25

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Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde flaş yükseliş! 8 Kasım Pazartesi Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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