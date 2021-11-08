Altın fiyatlarında 8 Kasım Pazartesi günü hareketlilik başladı. Hem iyi bir yatırım aracı hem de hediyelik eşya olarak kullanılan sarı metal alış satış dengesi sabah saatleri itibarıyla önem kazanıyor. Bugün gram altın 567 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 610 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda, 8 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.