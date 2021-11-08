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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:31 Son Güncelleme: 8.11.2021 10:31

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri/sınav takvimi belli oldu!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri/sınav takvimi belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri, söz konusu sınavlara katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Ön lisans ve lisans eğitimleri için binlerce öğrenci vize ve final sınavlarına katılacak. Bu kapsamda; “AÖF sınavları ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt aranırken AÖF sınav takvimi de belli oldu. Bu başlık altından; AÖF sınavlarına yönelik bilgilere ulaşabilirsiniz.

AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınavlara katılım gösterecek olan adaylar "AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan; sınavların online mı yüz yüze mi yapılıp yapılmayacağını da öğrenmek isteyenler sürece yönelik son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri/sınav takvimi!

GÜZ DÖNEMİ

  • Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
  • Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri/sınav takvimi belli oldu!
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