Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi
Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:40 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:40

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak olan söz konusu sınavlar için giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı, adaylar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; “AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?” gibi sorulara yanıt aranıyor. Öte yandan, bilindiği üzere sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri aralığında alınmıştı. İşte 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi bilgileri.

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına katılım gösterecek adaylar AUZEF giriş belgesi için araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; AUZEF sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek isteyenler gözlerini kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Üniversitenin takvimine göre; sınavlar Kasım ayının ortasında düzenlenecek. Peki; AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi!

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi
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