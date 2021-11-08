Beşiktaş maçında %83’lük kurtarma oranına ulaşıp, galibiyette önemli rol oynayan 25 yaşındaki eldiven, “Bu takımda bireysel başarıyı kimse önemsemiyor. Herkes şampiyonluğa inanıyor” dedi
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında rakibin çerçeveyi bulan 6 net şutundan 5'ini çıkarttı. %83'lük başarı oranına ulaşan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan ismi durumunda. Uğurcan, 2018-19sezonunda Onur Kıvrak'tan formayıdevraldıktan sonra 19 derbidegörev yaptı. Bordo-mavililer, bumaçlarda 8 galibiyet ve 7 beraberlikalırken, sadece 4 kez kaybetti. Maçın bitiminde kötü tezahürata tepki gösterdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören bordo-mavili kaleci, soyunma odasında tüm arkadaşları tarafından tebrik edildi. Uğurcan Çakır, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada ise "Bu takımda ben yok, biz var. Başarımızın en önemli sırrı bu. Hiçbir futbolcu bireysel başarıyı önemsemiyor, herkes bu seneyeinanıyor. Türkiye, şampiyonluğune kadar arzuladığımızı venasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda başarılı olacağımızı biliyoruz" dedi.