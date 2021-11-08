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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Ben yok biz var

Ben yok biz var

Beşiktaş maçında %83’lük kurtarma oranına ulaşıp, galibiyette önemli rol oynayan 25 yaşındaki eldiven, “Bu takımda bireysel başarıyı kimse önemsemiyor. Herkes şampiyonluğa inanıyor” dedi

Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında rakibin çerçeveyi bulan 6 net şutundan 5'ini çıkarttı. %83'lük başarı oranına ulaşan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan ismi durumunda. Uğurcan, 2018-19 sezonunda Onur Kıvrak'tan formayı devraldıktan sonra 19 derbide görev yaptı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 8 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sadece 4 kez kaybetti. Maçın bitiminde kötü tezahürata tepki gösterdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören bordo-mavili kaleci, soyunma odasında tüm arkadaşları tarafından tebrik edildi. Uğurcan Çakır, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada ise "Bu takımda ben yok, biz var. Başarımızın en önemli sırrı bu. Hiçbir futbolcu bireysel başarıyı önemsemiyor, herkes bu seneye inanıyor. Türkiye, şampiyonluğu ne kadar arzuladığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda başarılı olacağımızı biliyoruz" dedi.

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