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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:30 Son Güncelleme: 8.11.2021 18:22

Beşiktaş-Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! İşte Bakasetas'ın son durumu

Beşiktaş-Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! İşte Bakasetas’ın son durumu

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek puanını 30'a çıkardı ve ezeli rakipleriyle olan puan farkını artırdı. Bordo-mavili takım derbide 3 puanı alırken 2 oyuncusu ise sakatlandı. Karadeniz ekibinde sakatlanan Bakasetas'ın 2-3 hafta, Hüseyin Türkmen'in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasını Trabzonspor en karlı kapatan takım oldu. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Haftanın en kritik müsabakasını kazanan bordo-mavililer, diğer rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir avantaj yakaladı.

Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle 2-1 galip gelirken puanını da 30'a çıkardı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Trabzonspor ezeli rakibini yenerken, Galatasaray ve Fenerbahçe de puan kaybı yaşadı.

Karadeniz ekibi için karlı geçen haftada 2 futbolcunun ufak çaplı sakatlıkları can sıktı.

Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in MR'ı çekildi.

Yunan yıldız Bakasetas'ın sağ diz iç yan bağlarında gerilme meydana gelirken iyileşmesinin en az 2-3 hafta süreceği öğrenildi.

Hüseyin Türkmen'in ise dizinde ödem oluştuğu ve 10 gün dinleneceği belirtildi.

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Beşiktaş-Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! İşte Bakasetas'ın son durumu
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