Beşiktaş-Trabzonspor maçında sakatlanmıştı! İşte Bakasetas’ın son durumu

Süper Lig'in 12. haftasını Trabzonspor en karlı kapatan takım oldu. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Haftanın en kritik müsabakasını kazanan bordo-mavililer, diğer rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir avantaj yakaladı.
Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle 2-1 galip gelirken puanını da 30'a çıkardı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
Karadeniz ekibi için karlı geçen haftada 2 futbolcunun ufak çaplı sakatlıkları can sıktı.
Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in MR'ı çekildi.
Yunan yıldız Bakasetas'ın sağ diz iç yan bağlarında gerilme meydana gelirken iyileşmesinin en az 2-3 hafta süreceği öğrenildi.
Hüseyin Türkmen'in ise dizinde ödem oluştuğu ve 10 gün dinleneceği belirtildi.