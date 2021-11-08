Beşiktaş’a büyük umutlarla gelmişti! Alex Teixeira hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen sezonun çifte kupalı ekibi, bu yıl hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendirmesine rağmen yaşanan başarısızlık tartışmaları da beraberinde getirdi.