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Giriş Tarihi: 8.11.2021 09:33 Son Güncelleme: 8.11.2021 10:52

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti! Alex Teixeira hayal kırıklığı yaşattı

Beşiktaş’a büyük umutlarla gelmişti! Alex Teixeira hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 Beşiktaş, liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekibin 10 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ligdeki kötü gidiş de camiada tartışmaları başlattı. Sezon başı alınan yıldız isimlerden biri olan Alex Teixeira hayal kırıklığı yaratan ve tartışılan oyuncuların başında geliyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen sezonun çifte kupalı ekibi, bu yıl hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendirmesine rağmen yaşanan başarısızlık tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kartal'ın kötü performansının yanı sıra sezon başında takıma kazandırılan bazı yıldızlar da istenilen seviyeye ulaşamadı.

Büyük umutlarla alınan Alex Teixeira da bu isimlerin başına geliyor. Takıma liderlik yapması beklenen Brezilyalı, gösterdiği performansla herkesi şaşırttı.

Kadrosuna kattığı Alex Teixeira, ligin kalan bölümünde performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Yıllık 2.3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı 10 numara, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı.

Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, fiziksel olarak da kötü bir görüntü sergiledi.

SAMBACININ MAÇ BAŞI İSTATİSTİKLERİ
ŞUT: 1.1
İSABETLI ŞUT: 0.5
GOLE ÇEVİRME YÜZDESİ: %22
YARATILAN FIRSAT: 0
ÖNEMLİ PAS: 0.8
ÇALIM: 0.8
KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE: %40
TOP KAYBI: 7.1
TOP SÜRME: 1

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Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti! Alex Teixeira hayal kırıklığı yaşattı
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