SON TURA KALAN YARIŞMACILAR

En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.



Son üçe kalan; Mert, Emre, Burcu ve Pelin, Danile Şef'in "Dalga" adlı tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.



MasterChef 2021'de "Dalga" tabağını en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Son etap yemeğini en az hatalı yapan Mert son üçe kalmaktan kurtuldu.



Mert'in ardından son üçe kalan Burcu, Pelin ve Emre'den kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.



Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Emre oldu ve yarışmadan elendi.