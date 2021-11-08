Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!
Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:45 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:45

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!

Kasım ayının ortalarına doğru evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki konular arasında yerini aldı. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "8 Kasım 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? İşte güncel liste ve gelişmeler...

Evde bakım maaşı yatan iller şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 8 Kasım Pazartesi sabahı bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Ödemeler genel olarak her ayın 15'inden sonra yatıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım 2021 yattı mı? E devlet evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? 7 Kasım 2021 MasterChef elenen isim belli oldu! Kimse bu ismi beklemiyordu!
Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'
Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı, programa geri dönecek mi?
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti
SON DAKİKA! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: Arabasının önü kesildi! Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
İşte 15 soruda kıdem tazminatı ve hesabı: 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
Son dakika haberi | Kar yağışı geliyor: Tarih verildi! Sıcaklıklar düşecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA