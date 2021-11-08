Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 8 Kasım Pazartesi sabahı bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Ödemeler genel olarak her ayın 15'inden sonra yatıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım 2021 yattı mı? E devlet evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
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