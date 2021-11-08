Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım güncel listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 8 Kasım Pazartesi sabahı bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Ödemeler genel olarak her ayın 15'inden sonra yatıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım 2021 yattı mı? E devlet evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…