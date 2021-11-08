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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:22 Son Güncelleme: 8.11.2021 10:22

Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı

DHA
Fenerbahçe’ye kötü haber! Altay Bayındır’ın ardından Berke Özer de sakatlandı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden, dün akşam ise Kayserispor karşısında 1 puanı son uzatma dakikalarında kurtaran Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Omzundan sakatlanan Altay Bayındır'ın ardından kaleyi devralan Berke Özer de sakatlandı. Genç kaleci, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer'den de kötü haber geldi. Genç kaleci, bel ağrıları sebebiyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda belirtildiği üzere tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek 'bel ağrısı' nedeniyle Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Kadrodan çıkartılma kararında raporda belirtilen ve daha önceden tedavisi devam eden bel problemi zemininde, bu akşam oynanan maç sonrası artan ağrı yakınması nedeniyle yapılan değerlendirme göz önüne alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı
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