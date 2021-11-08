Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? 8 Kasım 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:39 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:40

Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? 8 Kasım 2021 Pazartesi

Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? 8 Kasım 2021 Pazartesi

Neler Oluyor Hayatta programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor. Programın sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı izleyicisi karşısına çıkarken bir süredir Hakan Ural’ın programda olmayışı izleyenlerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü isim Instagram hesabından resmi açıklamada bulunurken son olarak sağlık durumunun her geçen gün daha da zorlaştığını ifade eden yeni bir mesaj yayınladı. Bu kapsamda; izleyenler “Hakan Ural neden yok, hastalığı nedir? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, programa geri dönecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki; Bugün Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum nedir? İşte bilgiler.

"Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, hastalığı nedir? Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı?" sorularının yanıtları, 8 Kasım Pazartesi günü de merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Neler Oluyor Hayatta programında bir süredir yer almaması nedeniyle Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki; Hakan Ural neden yok, programa geri dönecek mi? Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Detaylar haberimizde!

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

"TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

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Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? 8 Kasım 2021 Pazartesi
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