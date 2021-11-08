Hatay’ı şimşek çarptı!

Ömer Erdoğan’ın öğrencileri, deplasmanda Adana Demirspor’a boyun eğdi. Yunus’un golüyle kazanan Mavi Şimşekler, üç maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Hatay’ın da yenilmezlik serisi son buldu
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'a takılarak yarışta yara aldı. Mavi Şimşekler, YunusAkgün'ün rakibini çalımlayarakyaptığı sert vuruşlagolü buldu. Hatayspor'un maça ortak olma çabaları yeterli olmayınca Adana Demir, 3 puanı alıp 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ömer Erdoğan'ın ekibi ise 4 haftasonra mağlup mağlup oldu.