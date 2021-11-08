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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Hatay’ı şimşek çarptı!

Hatay’ı şimşek çarptı!

Ömer Erdoğan’ın öğrencileri, deplasmanda Adana Demirspor’a boyun eğdi. Yunus’un golüyle kazanan Mavi Şimşekler, üç maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Hatay’ın da yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'a takılarak yarışta yara aldı. Mavi Şimşekler, Yunus Akgün'ün rakibini çalımlayarak yaptığı sert vuruşla golü buldu. Hatayspor'un maça ortak olma çabaları yeterli olmayınca Adana Demir, 3 puanı alıp 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ömer Erdoğan'ın ekibi ise 4 hafta sonra mağlup mağlup oldu.

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Hatay’ı şimşek çarptı!
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