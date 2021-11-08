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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Kadıköy’de Koç isyanı

Kadıköy’de Koç isyanı
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında geriye düşmesi taraftarı çileden çıkardı. Öyle ki rakibin ikinci golünü alkışlayan tribünler, Zajc'ın attığı golü ıslıkladı. Beraberlik camiayı mutlu etmedi. Başkan Ali Koç'u istifaya çağıran tribünler, Aziz Yıldırım tezahüratlarıyla kızgınlıklarının boyutunu gösterdiler. Karşılaşmanın bitiş düdüğüne rağmen tribündeki taraftarlar, stadı terk etmedi ve 'İstifa' tezahüratlarını sürdürdü. Stadın önünde toplanan seyircilerin de hedefinde Başkan Ali Koç ve teknik direktör Pereira vardı. Stat önünde "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu arada sosyal medyada da başkan Koç, yönetim ile Vitor Pereira istifaya davet edildi ve binlerce measaj atıldı.

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Kadıköy’de Koç isyanı
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