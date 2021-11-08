Kadıköy’de Koç isyanı

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında geriye düşmesi taraftarı çileden çıkardı. Öyle ki rakibin ikinci golünü alkışlayan tribünler, Zajc'ın attığı golü ıslıkladı. Beraberlik camiayı mutlu etmedi. Başkan Ali Koç'u istifaya çağıran tribünler, Aziz Yıldırım tezahüratlarıylakızgınlıklarının boyutunu gösterdiler. Karşılaşmanın bitiş düdüğüne rağmen tribündeki taraftarlar, stadı terk etmedi ve 'İstifa' tezahüratlarını sürdürdü. Stadın önünde toplanan seyircilerin de hedefinde Başkan Ali Koç ve teknik direktör Pereira vardı. Stat önünde "Taraftar burada Ali Koçnerede" sesleri uzun süredevam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.Bu arada sosyal medyada da başkan Koç, yönetimile Vitor Pereira istifaya davet edildi ve binlercemeasaj atıldı.