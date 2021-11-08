Komadan yoğun bakıma!

İrfan Can penaltıyı direğe nişanladı. 6 dakika sonra rakip kaleye ilk şutunu çeken konuk ekip, Kolovetsios ile öne geçti. Pereira devre sonrası ilk kez 4’lü defansa döndü ama Gavranovic farkı ikiye çıkardı. 85’te Zajc umut oldu. Uzatmada Mesut penaltıyla bir puanı kurtardı
Beraberliğe rağmen Fenerbahçe taraftarı dakikalarca yönetim ve futbolcuları protesto etti, Pereira'yı istifaya çağırdı. Kanarya milli araya mutsuz girdi
HİKÂYE YARIM KALMAYACAK! PEREIRA: "Hayır, bu hikâye yarım kalmayacak. Ben hâlâ inanıyorum. Daha çok maç oynanacak, rakipler kaybedecek. Futbolcularımda o hırsı görebiliyorum." Vitor Pereira bahane üretmek istemediğini belirterek, ayrılıkla ilgili soruyu yanıtladı. "Hayır! Bu hikâye yarım kalmayacak" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Ben hâlâ inanıyorum. Daha çok maç var, rakipler kaybedecek. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu. Hedefim yine şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Pereira sözlerine şöyle devam etti: "Bahanelere sığınmakistemiyorum. Ama büyüktakımlara baktığımız zaman sadeceTrabzonspor'un Avrupa'da maçı yok.G.Saray, Beşiktaş ve bize baktığımızdaaynı problemleri yaşıyoruz. Perşembe günü bir maç yaptık. Futbolcular da makine değil. Buna bağlamıyorum ama gerçek de bu. Maçlara yorgun çıkıyoruz. Penaltı kaçırdık.Atsaydık büyük avantaj elde edecektik. Kazanmak için riskler aldık, 4 topumuz direkten döndü. Savaşmaya devam edeceğiz."
5 PENALTIDAN 3'Ü KAÇTI! F.BAHÇE bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltıalırken, iki atıştan birini kaçırıp, birini attı. İlk penaltıda İrfan Can'ın vuruşu direkten döndü. Uzatmada gelen penaltıyı ise Mesut Özil gol yaptı. Sarılacivertliler diğer 3 penaltısını Avrupa Ligi'nde kazanmıştı. Valencia, İstanbul'da oynanan Antwerp maçında kullandığı iki penaltıdan birini kaçırmış, birini ağlara göndermişti. Pelkas da Frankfurt maçında başarısız bir vuruş yapmıştı.
İŞTE O POZİSYON
Dakikalar 96'yı gösterdiğinde Berisha, ceza sahası içi sol çaprazında Ramazan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından kenara gelip pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 90+9'da topun başına geçen Mesut Özil sol köşeye vuruşunu yaptı. F.Bahçe'yi yenilgiden kurtarırken, üst üste 4. mağlubiyeti alıp Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanmasını da önledi.
4 MAÇTIR KAYIP
Fenerbahçe, Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Avrupa'da Antwerp'i 3-0 yenerek taraftarın ağzına bir parmak bal çalan sarı-lacivertliler, ligde son 4 maçında 3 yenilgi, bir beraberlik alıp, 11 puandan oldu. Trabzon (d): 3-1 Alanya: 1-2 Konya (d): 2-1 Kayseri: 2-2