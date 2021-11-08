Konyaspor’a yan bakılmıyor

Yeşil-beyazlılar, deplasmanda Göztepe’yi Cikalleshi’nin attığı iki golle devirmeyi başardı. Üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü
Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, dün de deplasmanda 45 dakika 10 kişi oynayan Göztepe'yi 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü. Yeşilbeyazlılaragalibiyeti getirengolleri 25 ve 72'de Cikalleshikaydetti. İzmir temsilcisinde 45'te kırmızı kart gören Yalçın Kayan, sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı. İlhan Palut'un ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkardı.