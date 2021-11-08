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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:38 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:39

KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman? 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman? 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Kasım 2021 tarihinde KYK burs ve kredi başvuruları yapılan resmi açıklama ile birlikte başlamış oldu. Karşılıksız burs imkanı ile geri ödemeli kredi imkanından faydalanmak isteyenler “KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” sorusuna yanıt ararken aynı zamanda başvurular için son tarihi de merak ediyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan kredi ve burs başvurularını tamamlayan adaylar ise KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, son gün ne zaman? 2021-2022 KYK burs sonuçları/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece yönelik son gelişmeler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 5 Kasım 2021 tarihinde başladı. Başvuruda bulunan adaylar KYK burs sonuçları için araştırma yaparken henüz işlemlerine başlamayanlar ise "KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ve sonuçlarına yönelik bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3'üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.

Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

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KYK kredisi almak istemeyen öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak bu haklarından feragat edebiliyor. Kredi alan ve kredi almaktan vazgeçen öğrenciler ise kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Ödemeler, 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.

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KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman? 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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