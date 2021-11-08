KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek, tarih belli mi soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvuru işlemleri, 5 Kasım tarihinde başladı. Başvuruda bulunan adaylar KYK burs sonuçları için araştırma yaparken henüz işlemlerine başlamayanlar ise "KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek, tarih belli mi? 2021-2022 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Peki, KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

İşte detaylar;