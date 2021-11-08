Larin&Vida imzaya yanaşmıyor

Siyah-beyazlı yönetimin, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldızla yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi
CYLE Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu. Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı. Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ediyor.
ALEX EMEKLERİ BOŞA ÇIKARDI!
BEŞİKTAŞ'IN şartlarını zorlayarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira, ligin kalan bölümünde performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı 10 numara, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı. Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, fiziksel olarak da kötü bir görüntü sergiledi.