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Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:50 Son Güncelleme: 8.11.2021 15:57

Manchester United'da kriz patlak verdi! Oyuncular ve Solskjaer birbirine düştü...

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Manchester United’da kriz patlak verdi! Oyuncular ve Solskjaer birbirine düştü...

Cumartesi günü Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e 2-0 mağlup olan United'da kriz devam ediyor. Son 6 lig maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan M. United'da teknik direktör Solskjaer hedef tahtasında. İngiliz medyasına göre oyuncular ile teknik adam arasında anlaşmazlıklar var. Taraftarlar da Solskjaer'in takımdan gitmesini istiyor. İşte soyunma odasında yaşananlar...

Manchester United iyi bir dönemden geçmiyor ve oyuncularla teknik direktör arasında krizler yaşandığı ifade ediliyor. Bu hafta sonu City'ye karşı oynanan kötü futbol sonrası oyuncular ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eleştirilerin hedefi haline geldi.

SOLSKJAER SOYUNMA ODASINI DEĞİŞTİRMİŞ

City yenilgisi sonrası takım, bir kez daha şüphe uyandırmış durumda. Ve hepsinden önemlisi, söz konusu olan Solskjaer'in geleceğini ne olacağı merak ediliyor. Ancak koçun tek endişesi bu değil çünkü Daily Mail'e göre koç soyunma odasını da değiştirmiş durumda. Kadroda yönetimine karşı zaten eleştirel sesler var.

BAZI OYUNCULAR SOLSKJAER'DEN MEMNUN DEĞİL

Bazı oyuncular teknik direktörden memnun değil. Bunlardan biri de İngiliz gazetesinin verdiği bilgiye göre Bruno Fernandes. Başta Bruno Fernandes ve Ronaldo'nun teknik direktör Solskjaer'in taktiklerinin ve yönlendirmesinin yeterli olmadığını düşünüyor.

Ayrıca attığı gollerle takımı ayakta tutan Cristiano Ronaldo, kulübe dönüşünde United'ın fark ettiği seviyenin düşmesiyle endişeli durumda.

OYUNCULAR KADRO SEÇİMİNİN ADİL OLMADIĞIN DÜŞÜNÜYOR

Ama dahası var. Çünkü kadroda oyuncuların adil görmediği bazı durumlar var. United futbolcuları, pek şansı olmayan Donny van de Beek'e sempati duyuyor. Solskjaer'in ona iyi davranmadığını düşünüyorlar.

Taraftarlar da City maçında Donny van de Beek'in oyuna alınmasından sonra alkışlayarak destek verdi.

OYUNCULAR ARASINDA AYRIMCILIK İDDİASI!

Soyunma odasında ise koçun bazı oyunculara karşı ayrımcılık yaptığı ve kadroda çok yumuşak olduğu hissi de var. En iyi performansını ortaya koyamayan ve oynamaya devam eden Harry Maguire'ın bu konuda örnek gösteriliyor.

SOLSKJAER AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bu duruma rağmen, Solskjaer sakin olduğunu iddia edilitor. Geleceğinin United'dan uzak olup olmadığını düşünmeye başlayıp başlamadığı sorulduğunda, "Hayır, bunu düşünmeyeceğim. Kulüple her zaman iyi iletişimim var, durum hakkında çok açık ve dürüstüz. United için çalışıyorum ve takım için en iyisini istiyorum. Buradayken bunu geliştirmek için elimden geleni yapacağım ve başladığımız şeye geri dönmek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

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Manchester United'da kriz patlak verdi! Oyuncular ve Solskjaer birbirine düştü...
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