SOLSKJAER AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bu duruma rağmen, Solskjaer sakin olduğunu iddia edilitor. Geleceğinin United'dan uzak olup olmadığını düşünmeye başlayıp başlamadığı sorulduğunda, "Hayır, bunu düşünmeyeceğim. Kulüple her zaman iyi iletişimim var, durum hakkında çok açık ve dürüstüz. United için çalışıyorum ve takım için en iyisini istiyorum. Buradayken bunu geliştirmek için elimden geleni yapacağım ve başladığımız şeye geri dönmek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz."