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Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:05 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:05

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu eski takımını affetmedi! Golden sonra o detay...

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu eski takımını affetmedi! Golden sonra o detay...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında tüm dünyanın yakından takip ettiği Milan - Inter karşılaşması oynandı. Uzun yıllar Milan'da forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Inter'e bedelsiz olarak transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarını oldukça kızdırmıştı. Inter ile sezona iyi başlayan Hakan, daha sonra düşüşe geçmiş ve yedek kalmıştı. Milan derbisinde ilk 11 başlayan milli futbolcu, eski takımını affetmedi.

İtalya Serie A'da tüm dünyanın yakından takip ettiği Milano derbisi adeta gollerle başladı. 12. haftanın son maçında karşı karşıya gelen İtalya'nın en büyükleri Milan ve Inter, müthiş bir heyecana sahne oldu.

Bu sezon Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yapmış ve Serie A'da 2021-2022 sezonunun ilk maçında 1 gol ve 1 asist yapmıştı.

Inter'e transferiyle Milan taraftarını oldukça üzen Hakan Çalhanoğlu, sezonun geri kalan kısmında uzun bir sessizliğe büründü.

Geri kalan haftalarda skor katkısı yapmakta güçlük çeken milli futbolcumuz, bazı karşılaşmalarda da yedeğe çekilmişti.

Milano derbisinde ise sahaya ilk 11'de çıkan Hakan, maçın ilk dakikalarında rakip defansa yaptığı baskıyla birlikte takımına penaltı kazandırmayı başardı.

GOLDEN SONRA SEVİNMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Penaltı atışında da topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, eski takımını affetmedi ve golden sonra sevinmekten çekinmedi.

Eski takımı karşısında attığı golden sonra sevinmemesi beklenen milli orta saha, gol sevinciyle Milan taraftarlarının tepkisini çekti.

Milano derbisinde kazanan çıkmadı. Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter, 1-1 berabere kaldı.

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Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu eski takımını affetmedi! Golden sonra o detay...
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