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Giriş Tarihi: 8.11.2021 23:28 Son Güncelleme: 8.11.2021 23:34

Mohamed Salah, formunun sırrını açıkladı! "Müslümanlar genellikle..."

Mohamed Salah, formunun sırrını açıkladı! Müslümanlar genellikle...

Avrupa futbolunun zirvesinde son yılların en istikrarlı futbolcusu olan Mohamed Salah, Liverpool formasıyla bu sezona da oldukça iddialı ve formda başladı. Henüz şimdiden gelecek yılın Ballon d'Or ödülü için favori adaylar arasında yer alan Mısırlı yıldız, CNN'e yaptığı açıklamalarda formunun sırrını açıkladı.

Son yıllarda Avrupa'nın en gözde futbolcularından birisi olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, oynadığı üst düzey futbolla şu sıralar sıklıkla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılıyor. Bazı isimler tarafından karşılaştırılmanın ötesinde Ronaldo ve Messi'den iyi olduğu söylenen Salah, CNN'e özel açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Liverpool formasıyla sergilediği performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Salah, şimdiden gelecek yılın Ballon d'Or ödülü için favori haline geldi.

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 15 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını kazandı.

Bir yandan da Liverpool ile sözleşme görüşmelerine devam eden yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. İngiliz ekibinden istediği zammın da çok konuşulduğu Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı.

Salah'ın en sevdiği yemeklerden birisi Mısır spesiyalitesi kushari olarak yazıldı. Kahvaltı öğününde Hint gözlemesi Paratha ile birlikte bir bardak süt ve bir kase meyve tüketen Mısırlı yıldız, hafif yemekler tercih ediyor.

"İSTEDİĞİMİ YİYEBİLECEĞİM SÖYLENİYOR"

Mohamed Salah, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Beslenme uzmanım, vücudumda hiç yağ olmadığı için istediğimi yiyebileceğimi söylüyor. Şunu söylemek doğru olur, Müslümanlar genellikle yemeğine çok dikkat eder." diye konuştu.

Liverpool'da dünyanın en iyilerinden biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde oynadığı 215 resmi maçta 140 gol atıp 52 asist yaptı.

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Mohamed Salah, formunun sırrını açıkladı! "Müslümanlar genellikle..."
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