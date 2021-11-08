Mohamed Salah, formunun sırrını açıkladı! "Müslümanlar genellikle..."

Son yıllarda Avrupa'nın en gözde futbolcularından birisi olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, oynadığı üst düzey futbolla şu sıralar sıklıkla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılıyor. Bazı isimler tarafından karşılaştırılmanın ötesinde Ronaldo ve Messi'den iyi olduğu söylenen Salah, CNN'e özel açıklamalarda bulundu.