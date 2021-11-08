PSG ile Arjantin arasında Lionel Messi krizi! "Hiç mantıklı değil"

SABAH SPOR DIŞ HABER! Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atan Messi, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Yeni bir maceraya atılan Arjantinli, yeni takımına tam olarak uyum sağlayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atmasına rağmen Fransa'da henüz fileleri sarsamadı. Son dönemde ise sakatlığı sebebiyle oynayamaması tartışılıyor.
PSG'ye transfer olarak tüm dünyada 1 numaralı gündem olan Messi'nin Barcelona sonrası nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.
Arjantinli yıldız Devler Ligi'nde takımına katkı sağlasa da Fransa'da henüz golle tanışamadı. 34 yaşındaki golcünün son dönemde yaşadığı sakatlık sonrası yeni bir kriz çıktı.
Diz sakatlığı ve ağrıları sebebiyle PSG'nin son 2 maçında forma giyemeyen Messi, Arjantin Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
PSG'nin sportif direktörü Leonardo, bu konudaki rahatsızlıkları şu ifadelerle dile getirdi: "Bizde oynamak için fiziksel olarak hazır olmayan Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na çağrılması mantıklı değil."
FIFA ile bu tarz durumlar için anlaşma yapılması gerektiğini belirten Leonardo, "Bu tür durumlar için FIFA ile gerçek bir anlaşma yapılması gerekiyor" dedi.
Öte yandan Messi'nin sözleşmesinde uluslararası maçları öncelik olarak alacağına dair bir madde olduğu iddia ediliyor.