Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve şartları belli oldu mu? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacağını müjdeledi. Bu son dakika açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler ve başvuruları başladı mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı sağlık personel alımı süreciyle ilgili detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:
Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.
40 bin yeni sağlık personeli alımına ilişkin aranan şartlar, başvuru tarihleri ve diğer detaylar henüz belli olmadı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAKAN KOCA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU!
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."