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Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:37 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:57

Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı

DHA
Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oynanan Elbistanspor-Yahyalıspor maçında konuk takım oyuncusu Hasan Yazgan, sakatlanan rakip takımın oyuncusu Şahin Çığlı'yı sırtına alarak saha kenarına taşıdı. Yazgan'ın bu hareketi taraftarlardan alkış aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, sahasında Yahyalıspor'u konuk etti. Maçın 5'inci dakikasında Elbistanspor'dan Şahin Çığlı, topla rakip ceza sahasına doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Bunun üzerine hakem, maçı durdurup sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, hem Elbistanspor hem de Yahyalıspor futbolcuları yerde yatan Şahin Çığlı'nın yanına geldi.

Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı | Video

Sağlıkçılar, tedavisi için Çığlı'dan saha kenarına çıkmasını istedi. Ayağa kalkan Şahin Çığlı, yürümekte zorlanınca Yahyalıspor'un kaptanı Hasan Yazgan, rakip oyuncuyu sırtına alıp saha kenarına taşıdı. Yeşil sahalarda nadir görülen Yazgan'ın hareketi, taraftarlardan alkış aldı.

Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya döndü. Maç ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı
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