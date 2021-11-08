EYT yasası çıkacak mı ve son durum nedir? Emelilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, bir süredir gündemin önemli son dakika haber başlıkları arasında bulunuyor. EYT yasası ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Kabine Toplantısı'nın da gündem maddeleri arasında EYT yasası bulunurken uygulanabilecek modeller ortaya çıktı. Öte yandan, SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, örneklerle EYT hesaplama tablosu hakkında bilgi verirken EYT yasası çıkacak mı ve son durum nedir konusuna da açıklık getirdi.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ BUGÜN

Edinilen bilgiye göre, EYT yasası, bugünkü Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından EYT yasası ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İşte, EYT yasası hakkında son gelişmeler;