Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Başkan Ali Koç'a Vitor Pereira konusunda yoğun ısrar var. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile yönetim arasındaki ipler artık iyice gerildi. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahç'de maç sonunda başkan Ali Koç, Pereira ile konuşmamıştı. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE GÜNDEM PEREİRA! 'HEMEN GÖNDERELİM...'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönetim kurulundan yoğun baskı var. Sarı lacivertli takımda yöneticilik yapan bazı isimler zaman kaybetmeden Vitor Pereira ile yolların ayrılması konusunda ısrarcı davranıyor.
7 sezon sonra ikinci kez geldiği Fenerbahçe'de şampiyon olmak istediğini her fırsatta belirten Vitor Pereira'ya artık camianın inancı kalmadı.
Dün Mesut Özil'in penaltı golü olmasaydı Fenerbahçe, tarihinde ilk defa dört lig maçından peş peşe mağlup ayrılacaktı.
Kayserispor maçında bir puanın gelmesi taraftarı memnun etmedi. Fenerbahçe taraftarı maç sonunda Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulunuldu. Şimdi Ali Koç yönetiminin Pereira konusunda bir hamle yapması bekleniyor.
YÖNETİCİLER HEMEN GİTSİN İSTİYOR!
Fenerbahçe yöneticileri Pereira'nın hemen gönderilmesini istiyor. Başkan Ali Koç ise bugün yönetim kurulunu toplayıp kararını verecek.
GALATASARAY MAÇI BEKLENEBİLİR!
Vitor Pereira konusunda Galatasaray maçı beklenebilir. Milli aradan sonra Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Vitor Pereira'nın ilk Fenerbahçe döneminde oynanan iki derbi de 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle sonuçlanmıştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son on maçta iki kez Galatasaray, iki kez Fenerbahçe kazanırken altı maç da berabere bitti.
HANGİ TEKNİK DİREKTÖRLER BOŞTA?
Vitor Pereira ile yolların ayrılması artık kimse için sürpriz olmayacak. Fenerbahçe'de bu noktada hangi teknik direktörlerin boşta olduğu da oldukça önemli. ey
ERNESTO VALVERDE!
Son olarak Barcelona'yı çalıştıran ve İspanyol ekibinin başında 145 maça çıkan Valverde, şimdilik boşta. İspanyol teknik adam genelde 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Valverde daha önce Espanyol, Olimpiakos, eyValencia gibi takımları da çalıştırmıştı.
SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI... LUCİEN FAVRE!
İsviçreli teknik adam Lucien Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Favre ile Fenerbahçe sezon başında da görüşmüş fakat anlaşma sağlanamamıştı.
FRANK DE BOER!
Hollandalı teknik adam teknik direktörlük kariyeri boyunca Ajax, Inter, Crystal Palace, Atlanta United ve Hollanda milli takımını çalıştırdı.
Frank de Boer futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da da oynamıştı. Ajax, Glasgow Rangers gibi takımlardan hatırlayacağımız De Boer, 4 sezon Barcelona forması giydi.
JÜRGEN KLİNSMANN
Alman teknik adam Almanya milli takımı ve Bayern Münih'i çalıştırdıktan sonra uzun süre ABD'de milli takım teknik direktörlüğü yapmıştı.
PAULO FONSECA
Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca da bu sezon takım çalıştırmadı.
TAYFUN KORKUT!
Son olarak Stuttgart takımını çalıştıran Tayfun Korkut, daha önce de Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı. Tayfun Korkut, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymişti.
ANDRE VİLLAS BOAS
Porto, Chelsea, Tottenham, Marsilya gibi takımları çalıştıran Villas Boas da boştaki teknik direktörler arasında yer alıyor.
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